Devela Alfonso Martínez busto de Morelos que será colocado en el Centro Administrativo de Morelia

Morelia, Michoacán; 11 de diciembre de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, develó el busto del Siervo de la Nación, José María Morelos y Pavón -obra del reconocido artista plástico moreliano José Luis Padilla Retana- la cual será colocada en el Centro Administrativo de Morelia para rendir homenaje a uno de los héroes más emblemáticos de la Independencia de México.

En el marco de un evento especial celebrado en la Sala de Cabildo, el Alcalde expresó su profundo agradecimiento al maestro Padilla Retana, destacando su trayectoria y por ser un distinguido moreliano que ha contribuido significativamente al arte y la cultura local. “Quiero agradecer enormemente al maestro José Luis Padilla Retana, una persona distinguida y un moreliano brillante que ha aportado mucho a nuestra ciudad”, manifestó.

Acompañado por la síndica, Melissa Vásquez Pérez y el artista, José Luis Padilla, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez relató que, tras recibir un mensaje ofreciendo la donación, se organizó un acto protocolario para recibirla formalmente. “Esta es una maravillosa obra de arte de nuestro más grande héroe patrio, José María Morelos y Pavón, cuyo nombre lleva nuestra ciudad de Morelia”, enfatizó.

El Presidente Municipal, anunció que se buscará el lugar más adecuado para exhibir la escultura, con una preferencia inicial por los Juzgados Cívicos que ese encuentran en el CAM, dado que Morelos fue el precursor de la justicia en México.

Por su parte, el coordinador del Gabinete Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz, aseguró que este acto de develación del busto del Generalísimo Morelos forma parte de las conmemoraciones del aniversario luctuoso, el 22 de diciembre, y afirmó que el artista José Luis Padilla es ejemplo de un moreliano que ama a su ciudad, el cual dona una escultura que recordará a las y los servidores públicos, el amor y compromiso por la ciudad, el estado y el país.