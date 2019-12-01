Detenidos en Chavinda, resultado de investigación por operativo federal, afirma Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 11:36:07

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la detención de cinco funcionarios municipales de Chavinda se dio tras la investigación que se levantó por la actuación de las policías municipales ante las reacciones del crimen organizado al operativo federal desplegado en Jalisco el pasado 22 de febrero.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que hay una investigación en curso en varios municipios del occidente, los que hacen frontera con Jalisco. Enfatizó que la detención de la Sindica municipal, dos regidores, así como del director y subdirector de seguridad pública de Chavinda es resultado de dicha investigación.

Apuntó que continúan las indagatorias, por lo que no descartó que pueda haber más detenciones. Asimismo, recordó que previo a las fiestas patrias del año anterior se detuvo a un funcionario del ayuntamiento de Jiquilpan, también por presuntos nexos con el crimen organizado.

Ramírez Bedolla destacó que la Guardia Civil se hará cargo de las labores de seguridad del municipio, luego de la detención del director y subdirector de seguridad pública municipal.

Según lo informado por la Fiscalía General del Estado (FGE) los detenidos en el operativo interinstitucional son: Ana Laura N, síndica municipal; Paulo César N, regidor de Desarrollo Económico; Jesús N, regidor de Educación, Cultura, Turismo, Ciencia e Innovación; Juan Carlos N, Director de Seguridad Pública Municipal; y César Adrián N, Subdirector de Seguridad Pública Municipal.

Los detenidos fueron asegurados con dos armas largas tipo fusil; un arma corta tipo pistola; ocho cargadores (armas largas y corta); 221 cartuchos útiles de distintos calibres; siete envoltorios con sustancia con características de cocaína; una camioneta Ford F-150 con rotulo de Policía Municipal de Chavinda.

También se decomiso un chaleco porta placas; un parche con siglas de grupo delictivo; una piernera táctica con aditamentos; un bastón retráctil; una mochila con documentación del Ayuntamiento de Chavinda.