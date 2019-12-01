Fallece motociclista tras accidente vial en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 10:32:33

Celaya, Guanajuato, a 8 de octubre 2026.- El conductor de una motocicleta perdió la vida cuando circulaba sobre el eje nor-oriente en las primeras horas de este jueves.

Fue alrededor de la 01:00 de la madrugada que el sistema de emergencia 911 recibió el reporte sobre un percance frente a Galerías Celaya.

En el sitio localizaron a un hombre y a metros de distancia una motocicleta en la que viajaba en la cual, se presume derrapó perdiendo la vida casi de manera instantánea.

Personal de la Fiscalía del Estado determinará las acusas del accidente en base al peritaje en la escena.