“La Plaga Naranja”; develan estatua de Trump desnudo frente al Parlamento Europeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 08:20:17

Estrasburgo, Francia, a 8 de octubre 2026.- Una estatua de Donald Trump desnudo fue develada frente al Parlamento Europeo, ubicado en la ciudad de Estrasburgo, Francia.

La obra es de 2.4 metros de altura, hecha de pan de oro de 23 quilates, titulada “La Plaga Naranja” representa al presidente de Estados Unidos, montado sobre los hombros de un hombre más pequeño y fue creada por el escultor danés Jens Galschiøt.

Igualmente, en la escultura, el líder republicano sostiene un palo de golf y una pelota con forma de globo terráqueo en una mano, mientras que en su otra extremidad carga una balanza.

En la base de la estatua se lee la leyenda “Rey de la Injusticia”: “Estoy sentado sobre la espalda de un hombre. Se hunde bajo mi peso. Haré cualquier cosa para ayudarle. Excepto bajarme de su espalda”.

“Trump representa una de las mayores amenazas para el orden mundial basado en normas, los valores democráticos y nuestro esfuerzo común por resolver la crisis climática”, afirmó el artista en un comunicado.

“Debemos afrontar este problema y mantenernos unidos frente a esta influencia destructiva”, agregó Jens Galschiøt.

El artista es ampliamente conocido por sus obras de contenido político; previamente, presentó su pieza llamada Survival of the Fattest (Superviviencia del más Gordo), que muestra a un niño famélico cargando sobre sus hombros a una mujer con sobrepeso.