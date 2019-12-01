Detención de "El Botox" es solo un paso en la búsqueda de la justicia: Amelí Navarro Lepe

Detención de "El Botox" es solo un paso en la búsqueda de la justicia: Amelí Navarro Lepe
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 19:25:08
Morelia, Michoacán, a 22 de enero del 2026.- La detención de Alejandro N., alias "El Botox", presunto autor intelectual del homicidio del líder y productor limonero Bernardo Bravo Manríquez, es solo un paso en la búsqueda de la justicia, manifestó Amelí Gissel Navarro Lepe, esposa del también activista.

En rueda de prensa, señaló que estará pendiente del proceso judicial.

"Es un paso contundente y es de reconocerlo, pero no es el proceso completo y no es alcanzar la justicia que se busca. Confío en que las acciones subsecuentes que el proceso conlleva se sigan realizando con la debida diligencia, con el deber reforzado que amerita, y los procesos de investigación o de recabación de más elementos dependerán, en su caso, de las autoridades competentes," apuntó Navarro Lepe.

La también presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán dijo confiar en las instituciones y que ya sea el estado o la federación quien se haga cargo de las indagatorias.

Agregó que mantendrá el legado de Bernardo Bravo en la exigencia y la reivindicación de los derechos para el campo.

"Claro que voy a tratar de honrar su lucha, de continuar con el legado que dejó, de sostener su legado y que su voz no se apague, que su voz siga sonando y los mensajes no solo de garantía y reivindicación de derechos para el campo, sino también de la búsqueda de la paz y de la estabilidad social," expresó ante medios de comunicación.

Amelí Gissel reiteró su solicitud de que la investigación tome en cuenta el contexto de la actividad de su esposo como activista social.

