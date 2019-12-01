Detectan al menos cinco casos de abogados que litigan sin cédula en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:28:17

Querétaro, Qro., 7 de abril de 2026.- Se han detectado pseudoabogados que están ejerciendo la representación legal sin cédula profesional, por menos tres casos entre el año pasado y el actual que afectaron a seis a siete personas, confirmó el abogado, Rogelio Estrada Pacheco.

“Hoy por hoy hay pseudoabogados que están litigando sin cédula, tenemos registradas 193 cédulas ante la SEP, los hemos denunciado, por lo menos en mi caso tres casos por falta de cédula que es un delito federal ante la Fiscalía General de la República y dos en el caso de fraude de personas que no tienen cédula profesional y que están cobrando honorarios”.

Afirmó que son dos casos de carácter civil, uno más de carácter mercantil y otro más de carácter penal, en donde se han detectado estos pseudoabogados, quienes ejercían sin cédula.

“Llegan a un acuerdo, los abogados reparan el daño, hay una posibilidad de poder llegar a un acuerdo mediante los mecanismos alternos de solución de controversias y tienen la posibilidad de reparar el daño”.

Aseguró que la Asociación Queretana de Abogados cuenta con un registro de 193 cédulas profesionales ante la SEP y está considerada jurídicamente como organización registrada.

Aseveró que no permitirán que algún abogado con carpeta de investigación abierta se inscriba al proceso de renovación de la dirigencia.