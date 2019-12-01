Detecta Conagua en Michoacán descargas irregulares en 15 empresas de Ciudad Industrial

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre del 2025.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán detectó irregularidades en las descargas de aguas residuales de más de 15 empresas instaladas en Ciudad Industrial, tras realizar una serie de inspecciones en la zona, Luis Roberto Arias Reyes, delegado estatal del organismo, informó que se han identificado incumplimientos que podrían derivar en sanciones para los responsables.

En conferencia de prensa, el delegado de la Conagua detalló que los recorridos forman parte de un operativo permanente para vigilar que las industrias cumplan con la normativa ambiental en materia de tratamiento y disposición de aguas residuales. Explicó que los resultados obtenidos ya se están evalúan para determinar las acciones legales y administrativas correspondientes.

Apuntó, las empresas que hayan infringido la ley se enfrentarán a multas que podrían alcanzar hasta el medio millón de pesos, además del riesgo de clausura de sus instalaciones, dependiendo de la magnitud de las afectaciones detectadas.

Roberto Arias destacó que la intención de estos operativos no se limita a la aplicación de sanciones, sino también a impulsar la modernización de los sistemas de tratamiento de agua en el sector industrial; señaló que se busca fomentar el uso de tecnologías que mejoren los procesos y reduzcan el impacto ambiental.