Detalla Gaby Molina el paso a paso para el registro a la Beca Rita Cetina

Morelia, Michoacan, a 19 de marzo 2026.- Con el fin de que ninguna familia en Michoacán se quede sin el apoyo para sus hijas e hijos en primaria, la secretaria de Educación, Gaby Molina, compartió una guía detallada para completar el registro a la Beca Rita Cetina, que cierra este jueves 19 de marzo.

El primer paso indispensable es la creación de una cuenta en Llave MX. Para ello, se debe ingresar a la página www.llave.gob.mx y seleccionar "Crear cuenta". Es necesario tener a la mano la CURP del tutor; al ingresarla, el sistema validará automáticamente los datos personales. Posteriormente, el sistema solicita el Código Postal para seleccionar la colonia correspondiente.

Para finalizar la cuenta Llave MX, se deben llenar los datos de contacto (teléfono celular y correo electrónico) y crear una contraseña segura que el usuario debe anotar y guardar. Tras aceptar el aviso de privacidad y completar el captcha, la cuenta queda activa, permitiendo así el acceso a los trámites federales de educación.

Una vez que se tenga la cuenta Llave MX, el siguiente paso es realizar el registro de los menores en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx. Es fundamental realizar este proceso con calma para asegurar que toda la información coincida con los documentos oficiales y evitar errores en la validación del sistema.

Para este registro, los requisitos que deben tener listos en formato digital (PDF o imagen legible) son: identificación oficial vigente del padre, madre o tutor; comprobante de domicilio no mayor a tres meses; CURP de la persona tutora; CURP de cada hijo o hija que curse la primaria; así como la Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Gaby Molina subrayó que este apoyo de 2 mil 500 pesos por alumno llegará directamente a las familias entre los meses de julio y agosto, de acuerdo con lo mencionado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta planeación permite que el dinero esté disponible justo en el momento de mayor gasto escolar, facilitando la compra de uniformes, calzado y la lista de útiles para el nuevo ciclo.

La secretaria de Educación invitó a los padres de familia a verificar que sus datos sean correctos antes de dar clic en "Finalizar", ya que la participación correcta en estos procesos garantiza que el beneficio llegue a quienes más lo necesitan en todas las regiones del estado.