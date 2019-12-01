Desvíos en el Monumento por obras del teleférico; conoce los cierres temporales

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- A partir de este miércoles 8 de julio, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) implementará desvíos viales en las inmediaciones del Monumento a Lázaro Cárdenas, donde se construye la estación 4 del teleférico de Morelia. Esta medida, activa durante el periodo vacacional, busca agilizar el tránsito, reducir las afectaciones vehiculares y acelerar los trabajos de la obra.

El plan se desarrollará en cuatro etapas, las cuales contemplan cierres parciales y desvíos temporales para mantener la circulación en la zona mientras avanzan las obras.

Etapa 1 (del 8 al 11 de julio): En un horario de 8:00 a 18:00 horas, permanecerá cerrado el carril que va de Calzada La Huerta hacia el Monumento. No obstante, la circulación continuará habilitada a través del carril lateral.

Etapa 2 (del 9 al 14 de julio): Contempla el cierre de la circulación con dirección del Monumento hacia Calzada La Huerta. Como ruta alterna, los vehículos serán desviados por el bordo del Río Grande para reincorporarse más adelante a la calle Unión.

Etapas 3 y 4: Para la tercera etapa del 13 al 24 de julio se repetirá el esquema de circulación implementado en la primera fase, y para la cuarta que se desarrollará del 22 de julio al 1 de agosto, retomando el esquema de desvíos y rutas alternas establecido durante la segunda fase.

La dependencia informó que, gracias a la disminución del flujo vehicular por la temporada vacacional, las labores se concentrarán en horario diurno, suspendiendo los trabajos nocturnos. Esta estrategia permitirá incrementar el ritmo de construcción en uno de los frentes más importantes del proyecto y concluir las intervenciones de mayor impacto en menor tiempo.

Para garantizar la seguridad vial durante las obras, personal operativo orientará a las y los automovilistas en los puntos de intervención. Asimismo, los semáforos ubicados entre la calle Unión y Calzada La Huerta operarán con una programación especial para permitir el paso alternado de vehículos, lo que agilizará el tránsito y reducirá la congestión en la zona.