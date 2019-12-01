Destinará Corregidora 40 mdp para bacheo 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 13:56:23

Corregidora, Querétaro, a 24 de octubre 2025.- El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala dio a conocer que durante este 2025 se han destino 40 millones de pesos aproximadamente para rehabilitar vialidades, principalmente en el tema de bacheo, el cual se intensificó por la temporada de lluvias.

Explicó se han tenido mil 100 reportes de baches hasta el último corte que se dio durante esta semana.

“Los recursos se han aplicado tanto en obras de repavimentación en vialidades con deterioro avanzado, como en trabajos de bacheo y adquisición de emulsión para reparaciones en diferentes colonias”, dijo.

Entre las obras destacadas mencionó las realizadas en la colonia El Paraíso y en la avenida Don Bosco, principal acceso a la zona de la pirámide, donde se invierten alrededor de 28 millones de pesos.

