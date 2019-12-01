Destaca Mauricio Kuri coordinación con Gobierno Federal, tras detención del líder de grupo delictivo que opera en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 20:23:54

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, destacó la coordinación que se tiene con el Gobierno Federal en materia de seguridad, donde se logró la detención de un grupo delictivo que operaba en la entidad, liderado por “El Moncho”.

“Fue, sobre todo, y lo comentó el propio secretario de seguridad Pública (Omar García Harfuch) con toda la cooperación por parte de mi gobierno y es lo bueno de tener una buena relación entre autoridades”, dijo.

Reconoció que hay intercambio de información y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) y las autoridades federales, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es un tema de las carreteras federales pero nosotros hemos estado apoyando y seguimos apoyando en esta buena relación que tenemos”.

Descartó que estos operativos se lleven a cabo debido a la presencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y reconoció el trabajo del titular de la FGE, Víctor Antonio de Jesús Hernández.

“Desde que llegó el Fiscal (Víctor Antonio de Jesús Hernández) el año pasado hizo más de dos mil cateos y este año empezamos con todo y no vamos a dejarlo de hacer, es un momento de circunstancias nacionales muy complicado, Querétaro es el estado con más operatividad en la Fiscalía con el apoyo de la Federación y con el apoyo del estado”.