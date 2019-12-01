Destaca Martí Batres avances del ISSSTE en materia de obras, medicamentos y Trato Digno

Destaca Martí Batres avances del ISSSTE en materia de obras, medicamentos y Trato Digno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 14:07:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2025.- El director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres 
Guadarrama, destacó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los avances del organismo en materia de 
infraestructura hospitalaria en el estado de Oaxaca; el abasto de medicamentos y la 
estrategia de Trato Digno para las y los 13.9 millones de derechohabientes.

En presencia del secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, Martí Batres 
informó que el ISSSTE inauguró la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Asunción 
Nochixtlán”, en Oaxaca, en la que invirtió 19.9 millones de pesos, en beneficio de más 
de 5 mil 800 derechohabientes. 

Esta clínica, que sustituye a la anterior, inició operaciones el pasado 27 de octubre y 
cuenta con una sala de curaciones, almacén, sala de espera, farmacia y cinco 
consultorios: dos de Medicina Familiar, uno de odontología, nutrición y psicología.

“Se inauguró y se puso en operación la nueva Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE 
en Nochixtlán, Oaxaca. La Presidenta ya comentó lo importante, lo emblemático de 
este lugar donde ocurrió una represión muy fuerte contra el magisterio en los últimos 
años del periodo neoliberal”, resaltó. 

Martí Batres también compartió que avanzan los trabajos de construcción del nuevo 
Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Oaxaca, que beneficiará a 1.7 
millones de derechohabientes.

La obra inició el 8 de agosto de este año y actualmente 
se encuentra en fase de cimentación profunda, mediante la colocación de pilotes a 20 
metros de profundidad con acero de refuerzo y una mezcla de concreto de alta resistencia. 

Con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, la nueva sede médica de tercer nivel 
contará con 250 camas censables, 44 consultorios y 36 especialidades, un laboratorio 
de análisis clínicos, banco de sangre y una Clínica del Sueño, así como servicios de
rayos X, ultrasonido, mastografía, tomografía, medicina nuclear y resonancia 
magnética. 

Por otra parte, el director general indicó que el Instituto fortalece el abasto de 
medicamentos, con el apoyo de la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de 
Distribución (CENADI), que administra Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México (Birmex), donde actualmente se almacenan 47 millones 168 mil piezas de 
fármacos, que se distribuyen a cerca de 786 unidades del ISSSTE en el país.

Con esto, el organismo ha alcanzado el 97 por ciento de abasto de las claves en 
farmacias y almacenes. Además, cada mes se reciben en promedio 17 millones de 
piezas en el CENADI, donde hay 35 mil posiciones de almacenamiento, 38 cortinas de 
recibo y embarque, así como seis antecámaras para el recibo de red fría. 

“El tema de abasto de medicamentos en el CENADI, que es el Centro Nacional de 
Distribución que administra Birmex y donde están los medicamentos para el ISSSTE. 
Hay actualmente casi 48 millones de piezas de medicamentos que se van renovando 
cada mes en cerca de 17 millones de medicamentos que salen y entran de este lugar”, 
comentó.

Finalmente, el director general compartió que el ISSSTE brinda atención de calidad y 
cercana a la población con la implementación de la estrategia de Trato Digno; ejemplo 
de ello, puntualizó, es el caso del titular de la Clínica Hospital (CH) de Huejutla, Hidalgo, 
Edgar Ramírez Fuentes, quien en territorio explicó en náhuatl a las y los pacientes en qué horarios y con qué frecuencia tomar sus medicamentos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Tras noche de protestas en Apatzingán, Michoacán, aparecen una adolescente muerta y dos heridos en clínicas del centro: policías con tenis y tablas habrían intervenido
Cae joven sospechoso de embestir a madre e hija con un auto robado en Hermosillo, Sonora
Policía Estatal asegura cerca de 500 mil litros de hidrocarburo ilícito en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Sin reclamar cadáver del homicida de Carlos Manzo: FGE 
Nombran a Gerardo Andrés Herrera como Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión en Michoacán
Congreso de Michoacán recibe propuesta para designación en presidencia municipal de Uruapan
De los detenidos en protestas en el Centro Histórico de Morelia, solo dos permanecen ante Juez de Control
Comentarios