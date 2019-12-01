Destaca Jorge Romero a Querétaro por buenos gobiernos 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 30 de octubre de 2025.- Querétaro refrendará la gubernatura debido a los trabajos y resultados que ha demostrado el gobernador Mauricio Kuri González, quien también no se descartó para dejar la vida política una vez que concluya su mandato al frente del Poder Ejecutivo, afirmó el presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera.

La declaración y ejemplo de Romero Herrera, sobre la administración y refrendó de Acción Nacional en Querétaro, fue en torno a las declaración de Luisa María Alcalde Luján y la encuesta que marca a la entidad y Aguascalientes como bastiones panistas.

“Qué bueno que desde el partido oficialista reconozcan que aquí en Querétaro las cosas van a seguir para bien porque se están haciendo correctamente. La gente no cambia cuando valora lo que tiene, no es cuestión ideológica (…); oincidimos totalmente en que en 2027 vamos a refrendar el gobierno de Querétaro totalmente”, dijo.

Reconoció que Querétaro es un “oasis” dentro del panorama nacional, donde los buenos gobiernos panistas garantizan paz y desarrollo, frente a los altos niveles de violencia e inseguridad que padecen los estados gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Es un orgullo tener un gobierno estatal y los gobiernos municipales que emanan del PAN que garantizan la paz a la ciudadanía; nuestra estrategia para 2027 es la construcción y ejecución del mayor ejército de tierra de Acción Nacional que jamás se haya tenido”.

De igual manera, el dirigente estatal del PAN en Querétaro, Martín Arango García, reconoció el liderazgo del gobernador Mauricio Kuri González, cuyo gobierno, es un ejemplo de eficacia que debe replicarse en todo el país.

“Mauricio Kuri ha construido un extraordinario gobierno para nuestro estado, esas historias de éxito deben replicarse claro y con fuerza, porque como ya lo hemos dicho, si tuviéramos más Querétaros en nuestro país, México sería hoy un país de desarrollo y de oportunidades para todas y todos los mexicanos”.