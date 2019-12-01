Destaca Grecia Aguilar la importancia de escuchar a la ciudadanía para fortalecer acciones y ley, por los derechos humanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 20:06:35

Zitácuaro, Michoacán, a 17 de marzo del 2026.– La diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, resaltó la relevancia de generar espacios de participación donde la ciudadanía pueda incidir en la construcción de soluciones frente a problemáticas urgentes, como la violencia contra las mujeres y la defensa de los derechos humanos.

Al asistir al Parlamento Regional de Zitácuaro, la legisladora destacó que este tipo de encuentros permiten reunir a sociedad civil, activistas y autoridades en un ejercicio de diálogo directo que fortalece la toma de decisiones con enfoque humano y social.

Durante la jornada, Grecia Aguilar Mercado subrayó que escuchar de manera cercana las experiencias y planteamientos de la población no solo sensibiliza, sino que también refuerza el compromiso institucional para impulsar acciones concretas que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres.

Asimismo, enfatizó que estos espacios deben trascender el intercambio de ideas para convertirse en rutas claras de acción, donde las propuestas ciudadanas se traduzcan en políticas públicas efectivas y resultados tangibles.

La coordinadora parlamentaria reiteró la importancia de mantener el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, al señalar que únicamente a través de la colaboración será posible avanzar hacia un Michoacán más justo, seguro e igualitario para todas y todos.

Finalmente, hizo un llamado a continuar fortaleciendo la participación ciudadana en cada región del estado, como base para construir soluciones reales que respondan a las necesidades de la población y manifestó el respaldo de Movimiento Ciudadano en la construcción de un marco jurídico fortalecido en materia de los derechos humanos.