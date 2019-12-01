Destaca Felifer Macías la labor del gobernador de Querétaro en la conducción de las acciones preventivas realizadas el pasado domingo

Destaca Felifer Macías la labor del gobernador de Querétaro en la conducción de las acciones preventivas realizadas el pasado domingo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 18:34:30
Querétaro, Querétaro, a 24 de febrero de 2026.- La labor del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en la conducción de las acciones preventivas realizadas desde el domingo pasado, destacan la transparencia y prontitud en la comunicación hacia la ciudadanía, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Informó que desde el inicio de la contingencia se mantuvieron reuniones con autoridades estatales, alcaldes metropolitanos, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en un esquema de “máxima prevención y monitoreo permanente”.

Aseguró que las últimas 48 horas en Querétaro transcurrieron con tranquilidad gracias a la coordinación encabezada por el gobernador Mauricio Kuri. 

Reiteró el llamado a la población a no caer en rumores ni desinformación difundida por cadenas de WhatsApp o publicaciones sin sustento, y a seguir únicamente las cuentas oficiales de gobierno, municipio y protección civil.

Respecto al partido de la Selección Mexicana de fútbol, el alcalde señaló que la organización corresponde a la Federación Mexicana de Fútbol y que, hasta el momento, se mantiene en pie.

“Esperamos que sea un día familiar de convivencia y de fiesta en torno a un símbolo nacional”.

