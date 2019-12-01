Destaca Ernesto Núñez coincidencias con iniciativa del Gobernador sobre identidad reservada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:20:54

Morelia, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- El Diputado Federal y Dirigente Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, expresó su respaldo total a la iniciativa del Gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedolla, para crear la figura de identidad reservada en los procesos de procuración de justicia.

Núñez Aguilar destacó la importancia de esta herramienta legal, al señalar que “es un escudo necesario para proteger a testigos, colaboradores y a quienes luchan desde las instituciones contra la delincuencia. Es una pieza clave para desarticular grupos criminales con mayor eficacia”.

El líder verde michoacano se comprometió a impulsar desde el Poder Legislativo la revisión y análisis de la propuesta, la cual considera urgente, oportuna y benéfica para todo el país.

“Confiamos en que nuestras y nuestros colegas en la Cámara de Diputados y en el Senado verán con buenos ojos esta iniciativa. Es una medida seria, responsable y probada en otros contextos. Michoacán está proponiendo una solución concreta, y esperamos que sea tomada en cuenta y apoyada”, afirmó.

Con este respaldo, el PVEM en Michoacán, encabezado por Ernesto Núñez Aguilar, ratifica su coincidencia con la política de seguridad estatal y refrenda su compromiso de gestionar los apoyos necesarios a nivel federal para lograr la implementación de esta figura jurídica.