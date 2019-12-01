Destaca Bedolla liderazgo de las mujeres en la vida pública de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 14:34:47

Morelia, Michoacán, 17 de julio de 2026.- Al encabezar la Convención Estatal “Las Mujeres Podemos”, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó el papel fundamental y el liderazgo de las michoacanas en la vida pública, reconociendo su labor y aportación desde las comunidades indígenas hasta las instituciones del estado.

El mandatario estatal señaló que hoy en día las mujeres ocupan espacios clave en todas las ramas de la sociedad, de manera transversal, con una presencia notable en sectores fundamentales como la seguridad y la educación.

Durante su intervención, Ramírez Bedolla enfatizó los avances legislativos impulsados en la entidad. “Hicimos una reforma electoral y hoy ningún violentador de mujeres, ningún deudor alimentario puede ser candidato”, manifestó al puntualizar que dicha modificación a la ley establece que personas con estos antecedentes no puedan contender por espacios de elección popular.

El gobernador explicó que Michoacán se consolida como el estado número uno en Centros LIBRE, al contar con 127 espacios donde abogadas, trabajadoras sociales y expertas brindan atención integral y oportuna contra la violencia de género.

Por su parte, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Alejandra Anguiano González, resaltó que dentro de los grandes avances en materia de derechos humanos en la entidad, destaca la despenalización del aborto.

Explicó que como parte del esquema de acciones estratégicas para la atención de las mujeres, se ha consolidado la creación del programa "Las Solidarias", diseñado para impulsar la autonomía económica de las michoacanas y se registra una histórica reducción del 29 por ciento en el índice de embarazo infantil.

Asistieron Lisette García Chávez, superintendente del teleférico de Morelia; Jessica Guadalupe Espicio, Sebastián, presidenta de la comunidad indígena de Huáncito; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; la diputada local, Melba Edeyanira Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Género del Congreso del Estado de Michoacán y Viridiana Hernández Rivera, coordinadora general de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.