Destaca Bedolla legado e ideales de José María Morelos en el 261 Aniversario de su Natalicio

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- En el marco de la conmemoración del 261 aniversario del natalicio de Don José María Morelos y Pavón, el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que los ideales y principios del Siervo de la Nación se mantienen más vigentes que nunca y constituyen un pilar fundamental en la vida pública, social y política del estado.

Durante el acto conmemorativo, el mandatario estatal enfatizó que el pensamiento patriótico de Morelos, plasmado en los Sentimientos de la Nación, sentó las bases de la justicia social, la igualdad y la soberanía que hoy orientan el desarrollo y la transformación de Michoacán.