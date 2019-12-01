Destaca Bedolla avances del plan de rescate en Janitzio junto a Fonatur y la comunidad

Pátzcuaro, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó los avances del plan integral de rescate que se realiza en la isla de Janitzio, en coordinación con el Gobierno Federal, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y con el respaldo de la comunidad indígena, con el propósito de consolidar la preservación del patrimonio cultural, mejorar la imagen urbana y dignificar la experiencia de los miles de visitantes que arribarán cada año.

El mandatario detalló que las acciones, contempladas dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, incluyen intervenciones de carácter urbano y turístico, como la construcción de un nuevo muelle equipado con áreas de descanso para optimizar el flujo de paseantes, así como la habilitación de un mirador y una plaza cívica diseñados para realzar la belleza paisajística y arquitectónica del sitio, de cara a la celebración de la Noche de Muertos.

Ramírez Bedolla explicó que uno de los componentes más innovadores de este proyecto es la instalación de una pasarela aérea, una infraestructura contemplada para permitir el tránsito ordenado de los visitantes sin afectar ni lastimar el panteón de la isla, para garantizar el respeto a este espacio de la comunidad purépecha.

En materia ambiental y de sanidad, el plan contempla obras como la estabilización y contención del talud ubicado en la zona norte para prevenir riesgos geológicos, la modernización de la planta tratadora de aguas residuales y la rehabilitación integral del centro de transferencia de residuos sólidos, con lo que se asegura la extracción de la basura conforme a la Norma Oficial Mexicana.

El gobernador subrayó que estas obras fueron consensuadas y acordadas directamente con la comunidad de Janitzio, demostrando que el desarrollo turístico y la modernización de la infraestructura pública deben marchar de la mano con la protección de las tradiciones y el bienestar de sus habitantes.