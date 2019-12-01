Destaca Baltazar Gaona labor del STASPLE en la capacitación y desarrollo profesional de sus agremiados

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.– El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, reconoció el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del Poder Legislativo que concluyeron distintos cursos de capacitación, al señalar que su preparación contribuye a mejorar el funcionamiento de la institución y la atención que se brinda a la ciudadanía.

Durante la entrega de constancias, realizada en el Salón de Recepciones del Palacio Legislativo, el diputado felicitó al personal por dedicar tiempo a su formación profesional, aun con las responsabilidades laborales y familiares que enfrentan diariamente. Señaló que la disposición para adquirir nuevos conocimientos merece ser reconocida, independientemente de los años de experiencia de cada trabajador.

“Las legislaturas pasan, las diputadas y los diputados terminamos nuestros encargos, pero son ustedes quienes conservan buena parte de la experiencia y de la memoria de este Congreso. Su preparación y su compromiso son un patrimonio que debemos valorar”, expresó Gaona García ante las y los trabajadores.

El legislador agradeció a Rogelio Andrade, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), por la organización de esta entrega de constancias y por promover la capacitación de sus agremiados. Reconoció que la representación sindical, además de defender los derechos laborales, puede contribuir al desarrollo profesional de quienes diariamente desempeñan distintas funciones dentro del Congreso.

Gaona García sostuvo que el trabajo del personal administrativo, técnico y operativo resulta indispensable para las actividades legislativas, aunque muchas veces pase inadvertido. Por ello, consideró necesario reconocer su experiencia y facilitar que los conocimientos adquiridos durante los cursos se traduzcan en mejores herramientas para desempeñar sus responsabilidades.

“Una representación sindical no solamente acompaña la defensa de los derechos laborales; también puede impulsar oportunidades para que las personas crezcan profesionalmente. Y cuando una trabajadora o un trabajador crece, toda la institución se fortalece”, manifestó el presidente de la Mesa Directiva, quien finalmente invitó al personal a compartir lo aprendido y mantener su interés por continuar preparándose.