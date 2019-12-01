Desplegarán más de 170 auxiliares viales en 3 turnos por obras del Tren 

Querétaro, Querétaro, a 7 de julio 2026.- Las autoridades de la Zona Metropolitana se declararon listas para amortiguar el impacto vial que generará la reducción drástica de carriles en el Boulevard Bernardo Quintana por las obras del Tren México-Querétaro, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de la capital.

Informó que se ejecutará un plan de contención de 24 horas que incluye modificaciones operativas en semáforos, obras menores de infraestructura y un despliegue masivo de cuerpos de seguridad.

Reiteró que el tramo con mayor afectación será el comprendido entre la Calzada de Los Arcos y Plaza del Parque, aunque sus repercusiones alcanzarán la dinámica vial de toda la demarcación.

Destacó que para evitar el colapso de las arterias secundarias durante las siete semanas que durarán los trabajos federales, el municipio de Querétaro, en coordinación con el Estado, activará en campo a 170 auxiliares viales operarán en tres turnos cubriendo las 24 horas del día para agilizar los nudos de tráfico; se habilitarán retornos provisionales y se realizarán adecuaciones físicas rápidas sobre la marcha en diferentes puntos de Bernardo Quintana y habrá un control de semáforos y cierres en forma de destello intermitente en múltiples intersecciones de la ciudad y se programarán cierres parciales para direccionar el flujo hacia las rutas alternas.

Anunció el inicio inmediato de una campaña masiva de socialización dirigida especialmente a los habitantes y usuarios de los fraccionamientos y barrios que resentirán el congestionamiento en su vida cotidiana.

“Las zonas prioritarias de atención en el municipio de Querétaro y demarcaciones vecinas son el Eje Bernardo Quintana en la zona de Álamos, Arboledas, Bosques del Acueducto, Loma Dorada y Centro Sur; en la Zona Centro donde hay barrios tradicionales del Centro Histórico y en El Marqués en la zona de El Refugio, Zibatá, Zákia y La Pradera, cuyos residentes utilizan cotidianamente esta ruta de conectividad norte-sur.

Enfatizó que el éxito para superar este periodo crítico dependerá enteramente de la planeación de los traslados por parte de la ciudadanía, haciendo equipo con el gobierno.

Urgió a la población a utilizar de forma indispensable las aplicaciones Waze y Google Maps. Recordó que, gracias a los convenios vigentes con estas plataformas, los algoritmos actualizarán en tiempo real los cierres de carriles y las desviaciones autorizadas, ofreciendo las alternativas de traslado más eficientes minuto a minuto.