Despensas a familias afectadas en la Sierra Gorda queretana tuvieron un carácter estrictamente humanitario: Sinuhé Piedragil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:26:39
Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- El diputado local de Morena, Sinuhé Piedragil Ortiz, respondió a las críticas surgidas por la distribución de despensas a familias afectadas por las lluvias en la Sierra Gorda, las cuales incluían la imagen del legislador federal, Luis Humberto Fernández y aseguró que la entrega tuvo un carácter estrictamente humanitario y negó que se tratara de una estrategia de promoción personal.

“Fuimos a petición de los regidores y presidentes municipales de Landa, Jalpan y Pinal a apoyar estas despensas como lo han hecho otros actores políticos. Mezquino que se quiera denunciar estas cosas en momentos de emergencia”.

Invitó a quienes consideren que hubo irregularidades a presentar denuncias ante las instancias correspondientes.

Afirmó que los apoyos fueron financiados con recursos propios y de personas cercanas, sin recurrir a fondos públicos. En ese contexto, cuestionó lo que consideró una doble moral por parte de quienes critican a los legisladores morenistas mientras mantienen presencia publicitaria constante en el estado.

“Me parece muy grave que ya tenemos casi un año de publicidad por parte de algunos funcionarios públicos, representantes populares, en bardas, en espectaculares, y ahí sí digo: ¿y quién pompó?”.

Señaló que continuará realizando acciones de apoyo en comunidades afectadas, tanto en Querétaro como en otras regiones del país. Subrayó que las recientes lluvias han provocado daños significativos en viviendas y caminos, lo que exige una respuesta solidaria y coordinada.

