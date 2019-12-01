Desmiente Bedolla ataque a policía municipal de Cotija; fue entre civiles

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 11:37:02

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, desmintió el presunto ataque en contra de elementos de la Policía Municipal de Cotija la noche del pasado martes; aseguró que se trató de un tema entre civiles.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal señaló que fue un enfrentamiento entre civiles que dejó dos personas fallecidas y desmintió la versión de que fuera un ataque directo contra elementos municipales.

“No es como circuló originalmente, está tergiversado, pero sí hubo un enfrentamiento entre civiles en Cotija”, declaró.

Señaló que no hay reporte de personas heridas, además de los fallecidos.

Ramírez Bedolla apuntó que recibió el reporte de parte del Fiscal estatal, Carlos Torres Piña, y el secretario de Seguridad, José Antonio Cruz.