Querétaro, Querétaro, a 17 de diciembre de 2026.- Ante la incertidumbre y las demandas de información expresadas por habitantes de las inmediaciones de la antigua estación del ferrocarril, el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, anunció que este jueves se realizará el anuncio formal para transparentar los pormenores del proyecto del Tren México-Querétaro y las intervenciones previstas en la zona de la calle Invierno.

Confirmó que el Gobierno Federal designó como enlace oficial para encabezar la comunicación institucional a Néstor Núñez, director de vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), quien estará a cargo de disipar las dudas ciudadanas y coordinar la difusión de los avances del proyecto.

El encargado de la política interna de Querétaro detalló que, durante el encuentro programado para este jueves, no solo se abordarán las preocupaciones vecinales en torno a las obras de la calle Invierno, sino que también se presentarán de manera oficial 41 obras confirmadas para el estado y se dialogará sobre la proyección de las estaciones.

"El proyecto de Invierno específicamente se ha estado socializando, por supuesto, son muchos vecinos... lo que se pretende a través de esta vocería es que sea público, haya mayor fuerza y puedan tener conocimiento todos los vecinos de la zona de lo que se va a hacer".

Si bien la planeación, ejecución y normatividad central de la obra corresponden enteramente al ámbito federal, el secretario reconoció que la administración estatal no ha permanecido indiferente ante los reclamos sociales.

Asimismo, informó que parte de los compromisos recientes establecidos con la federación contempla la entrega formal de toda la información técnica este mismo día, lo que permitirá a las instancias estatales y municipales iniciar con los análisis y la tramitología correspondiente en materia de supervisión y normatividad aledaña.

Sobre posibles inquietudes en otros municipios por donde cruzará el trazo ferroviario —tales como El Marqués, San Juan del Río o Pedro Escobedo, aseguró que cualquier obra de gran magnitud genera dudas, por lo que el gobierno local se mantendrá firme en su papel de gestor y acompañante.

"Lo que sí puedo decir es que no vamos a dejar solo a la gente, como lo hemos venido haciendo. La obra, la ejecución y la planeación son del Gobierno Federal, sin embargo, nosotros estaremos acompañando para que se pueda hacer de la mejor manera".