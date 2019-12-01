Designan a Chrystian Alejandra Márquez Valencia como nueva Secretaria Técnica de la FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 17:11:06
Morelia, Michoacán.- 24 de enero de 2025. El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, entregó nombramiento a Chrystian Alejandra Márquez Valencia como nueva Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Sobre el particular se informó que dicha incorporación fortalece el trabajo institucional y la coordinación interna.

Los cuales son elementos clave para mejorar los procesos de procuración de justicia.

Así como dar seguimiento a las estrategias y asegurar resultados en beneficio de la ciudadanía.

