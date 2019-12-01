Homicidio de familia moreliana urge a legislar en materia de desaparición, desplazamiento y búsqueda de personas: Reyes Galindo

Zicuirán, Michoacán, a 24 de enero del 2026.- El diputado local por el distrito 22 Múgica, Reyes Galindo Pedraza, consideró que el homicidio de la familia Morelia registrada en días pasados, urge a legislar y aprobar leyes en materia de desaparecidos, desplazamiento forzado y búsqueda de personas.

En entrevista, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que es fundamental avanzar en esta materia, pues hubo diversas irregularidades en la investigación del caso de Víctor, Anayeli, y su hija de 12 años de edad,

Apuntó que es fundamental trabajar en resolver la descomposición social que lleva a atentar en contra de una menor de edad como fue en este caso, el cual consideró doloroso; enfatizó que estarán a la espera de las órdenes del ejecutivo para revisar la necesidad de armonizar la legislación con lo federal, pues cuando una persona es reportada como desaparecida cada minuto cuenta.

"Yo soy de la idea de que habrá que esperar las inversiones formales, pero mucho se empieza a decir sobre las fechas, que sí fueron desaparecidos o vistos por última vez determinado día por qué la ficha sale después, por qué la búsqueda inicia después, hay quien se ha atrevido a decir cosas que no me constan, no lo sé, habrá que informar, la autoridad correspondiente que incluso cuando se emitieron fichas ya tenían identificados los cadáveres calcinados".

Reyes Galindo hizo un llamado a que los actores políticos no usen este caso para hacer "politiquería barata", pues son casos que lastiman a la sociedad, por los que más bien los gobiernos tendrían que disculparse por fallarle a la población.

"Que nadie se atreva a hacer politiquería barata, a hacer protagonista de un tema cuando tendríamos que, en una reflexión autocrítica, pues incluso pedir disculpas a la sociedad si como gobierno hemos quedado a deber, como estamos fallando a la sociedad".

Cabe recordar que Víctor N., y Anayeli N., eran colaboradores del gobierno del estado y del Congreso estatal al ser intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en eventos públicos y transmisiones en vivo para medios digitales.