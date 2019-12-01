Balean a un hombre en Uruapan, Michoacán, resultó herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Enero de 2026 a las 21:16:36
Uruapan, Michoacán.- 24 de enero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital bajo condiciones delicadas de salud, resultó un hombre que fue atacado a balazos en calles de la colonia La Quinta, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la calle Fray Juan de San Miguel esquina Navidad, había atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

