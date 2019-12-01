Desfogue de presa Zimapán afectará a 300 colonias de la zona metropolitana de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 1 de septiembre de 2025.- Durante una reunión de trabajo interinstitucional para atender la temporada de lluvias, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) de Querétaro, Luis Alberto Vega Ricoy, informó que una vez que se comience a desfogar la presa Zimapán 300 colonias de la zona metropolitana podrían verse afectadas hasta por 10 días consecutivos.

Reconoció que ante el eminente desfogue programa impactará la opresión del Sistema Acueducto II, el cual suministra el vital líquido a la zona metropolitana de Querétaro.

Afirmó que debido a esta situación, será necesario detener temporalmente los equipos de bombeo para evitar daños ocasionados por la acumulación de lodos y sólidos arrastrados por el agua.

Señaló que la fecha de este proceso será determinada por la CONAGUA, dependencia con la que se mantiene comunicación estrecha, a fin de informar oportunamente a la ciudadanía con algunos días de anticipación.



Cabe mencionar que el Acueducto II suministra más del 40 por ciento del agua que se consume en la zona metropolitana de Querétaro, lo que ejemplifica la vulnerabilidad que puede sufrir el sistema ante una contingencia de este tipo.



Por si parte, el coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, explicó que se trabaja de manera anticipada para mitigar riesgos durante la temporada de lluvias, y en caso de ser necesario, se cuenta con 82 refugios temporales habilitados en todo el estado, con capacidad para recibir un total de poco más de 10 mil 500 personas, a cargo de su operación por parte de los sistemas estatal y municipales del DIF.