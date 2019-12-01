Padre atenta contra la vida de su hijo de 2 años para no pagar pensión; menor se encuentra en estado crítico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 13:15:27

Temuco, Chile, a 4 de septiembre 2025.- Un hombre hirió en la cabeza a su hijo de dos años con un proyectil de arma de fuego, presuntamente para evitar pagar la pensión alimenticia del menor.

De acuerdo con información oficial, el ataque se desarrolló el pasado 2 de septiembre en la región de La Araucanía en la ciudad de Temuco, Chile.

En un momento determinado, los padres del niño comenzaron a discutir por el pago del apoyo para el bebé, por lo que el hombre de 23 años sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza al menor, para después huir del lugar.

Por lo anterior, la madre salió con su hijo en brazos en busca de ayuda y encontró a unos carabineros, quienes trasladaron al bebé a un hospital cercano y momentos después detuvieron al sospechoso.

Por su parte, el fiscal de Temuco, Luis Arroyo, indicó que el disparo fue directo contra el menor, con lo cual descartó que se tratara de un ataque contra la madre del bebé.

“Según la información que existe hasta el momento, habría disparado directamente contra el niño. La intención siempre fue esa, según el relato que se pudo obtener de la madre”, complementó el servidor público chileno.

Además, el fiscal Arroyo dio a conocer que el padre del menor apuntó su arma en contra de las autoridades una vez que le dieron alcance; e informó que el estado del niño es crítico y sigue en riesgo debido a la herida que recibió en la cabeza.