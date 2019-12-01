Detienen a mujer que quitó la vida a su padre y permaneció prófuga por más de 20 años en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 12:49:31

Ciudad de México, a 4 de septiembre de 2025.- Después de permanecer más de 20 años prófuga de la justicia, finalmente fue detenida Reyna “N”, quien mató a su papá en 2004, dejando una carta donde confesaba su crimen.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los hechos se registraron en la alcaldía Iztacalco en el año 2004, en donde la mujer sostuvo una fuerte discusión con su padre y después lo golpeo con una piedra varias veces en la cabeza, provocando que el hombre perdiera la vida.

Después de cometer el crimen, la mujer metió el cadáver de su padre en una bolsa de plástico y lo enterró en el domicilio. Posteriormente les habló a sus hermanos para confesarles lo que había hecho, para huir del lugar.

Al llegar los hermanos a la vivienda, encontraron junto al cuerpo una carta en donde les pedía disculpas por lo que había hecho y les indicó que no la buscaran.

Asimismo, la Fiscalía dio a conocer que la mujer estuvo huyendo por varios estados del país, hasta que elementos de la Policía de Investigación (PDI), dieron con paradero y la aprehendieron.

La presunta homicida, fue llevada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, donde una autoridad judicial será quien determine su situación jurídica.