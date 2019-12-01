Desfile de Catrinas y Catrines consolida a Morelia como el mejor destino para celebrar el Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 21:06:05

Morelia, Michoacán; 1 de noviembre de 2026.- En un Centro Histórico repleto, el Desfile de Catrinas y Catrines de Morelia se consolidó como una de las grandes actividades que impulsa el Gobierno del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, al reunir a miles de turistas nacionales y extranjeros, así como visitantes, morelianas y morelianos, en torno a esta gran tradición.

Desde la calzada San Diego hasta Catedral, familias completas lucieron su mejor maquillaje para caracterizarse de catrinas y desfilar sobre la Avenida Madero, que ya se encontraba abarrotada de gente.

Al comenzar, el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar encabezó el contingente y compartió saludos y selfies con las personas que aguardaban para disfrutar de esta tradición que inició hace una década, precisamente en la primera administración de Alfonso Martínez Alcázar.

Personas asiáticas, europeas, sudamericanas y centenares de familias michoacanas, fueron parte de esta celebración que rinde honores a quienes ya partieron y son parte de nuestros recuerdos dentro del corazón.

Cabe destacar que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Cultura, fueron más de 3 mil 500 participantes los que desfilaron y llenaron de colorido el Centro Histórico de Morelia.

Alfonso Martínez, celebró el orden y tranquilidad con el que se desarrollaron estás fiestas. Asimismo destacó la asistencia de gente de otros países, lo cual es resultado de la promoción que se hace de la ciudad en otras latitudes, y demuestra también la confianza que hay hacía capital.

El Desfile de Catrinas y Catrines, cierra con éxito las actividades de Día de Muertos, reafirmando a Morelia como el mejor destino en el país para celebrar está tradición.