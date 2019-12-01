Desestima Felifer señalamientos de Santiago Nieto sobre presuntos actos anticipados de campaña en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- Hay personajes políticos que hoy van a intentar todo tipo de cosas para tratar de llamar la atención y dar la nota, aseveró Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro luego del amago de acciones legales que anunció Santiago Nieto Castillo, Coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía de Querétaro por supuestos actos anticipados de campaña y la presunta colocación irregular de espectaculares en la Sierra y el Semidesierto de Querétaro.

“Este tipo de reacciones lo único que buscan son los reflectores y esta ‘estrategia’ es impulsada por

actores políticos ajenos a Acción Nacional que únicamente buscan reflectores”.

Esto, luego de que el alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, se reunió el fin de semana pasada una reunión con la militancia del Partido Acción Nacional en San Juan del Río y donde estuvo acompañado de perfiles como Tania Ruiz Castro y el edil Roberto Cabrera Valencia.

Frente a los cuestionamientos sobre la compatibilidad de sus funciones institucionales y las tareas político-partidistas, Macías Olvera aclaró que su labor al frente de la Plataforma 2027 responde a una atribución orgánica construida de manera permanente desde el inicio de su administración, operando en su calidad de coordinador de alcaldes y liderazgos del blanquiazul.

Explicó que los encuentros regionales tienen un carácter estrictamente técnico y de apertura ciudadana y cuyo objetivo es escuchar las necesidades de las bases militantes y estructurar un plan de propuestas en los pilares fundamentales del desarrollo: seguridad, desarrollo económico e infraestructura.

Aclaró que su presencia en territorio sanjuanense forma parte del arranque de los trabajos de interlocución política y social del panismo rumbo al proceso del próximo año, espacio donde se ha priorizado el diagnóstico de rezagos históricos en materia de movilidad y servicios públicos que resienten las demarcaciones industriales del estado.

Descartó haber recibido notificación alguna por parte de los tribunales electorales respecto a las denuncias promovidas en su contra, reiterando que su ritmo de trabajo diario se mantiene enfocado en atender los retos cotidianos de la capital queretana.