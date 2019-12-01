Desde tribuna, Xóchitl Ruiz plantea necesidad de reformar marco jurídico en materia de justicia para adolescentes

Morelia, Michoacán, a 25 de marzo del 2026.- Un llamado urgente a garantizar atención integral a las víctimas, reforzar la prevención y abrir un debate serio sobre la justicia para adolescentes fue realizado durante la sesión de este día por la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, tras los hechos violentos ocurridos en Lázaro Cárdenas donde dos mujeres perdieron la vida.

Desde tribuna, la legisladora subrayó que no se trata de cifras, sino de vidas humanas que fueron arrebatadas en un espacio que debería ser seguro. “Nos duele profundamente. Son dos mujeres, dos maestras, integrantes de la comunidad educativa, que hoy dejan familias rotas y un vacío irreparable”, expresó.

En su posicionamiento, exigió la actuación inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, a fin de garantizar atención integral, acompañamiento y reparación a las víctimas y sus familias. Asimismo, dejó en claro que no existe justificación alguna frente a la violencia.

La diputada señaló que este lamentable hecho obliga a una reflexión profunda como sociedad sobre las fallas en los entornos familiares, educativos y comunitarios. “Hay decisiones individuales que rompen la paz, pero el Estado no puede ser omiso ante estas realidades”, enfatizó.

En ese sentido, hizo un llamado a abrir un debate serio, responsable y sin tintes partidistas sobre el marco jurídico en materia de justicia para adolescentes, con el objetivo de que la ley responda a las condiciones actuales que enfrenta el país.

De igual forma, exhortó a la Secretaría de Educación Pública a reforzar los entornos escolares, el acompañamiento emocional y los mecanismos de prevención, al advertir que la protección de estudiantes y docentes debe ser una prioridad.

Finalmente, Xóchitl Ruíz González afirmó que el Congreso del Estado no puede permanecer como espectador ante estos hechos y debe estar a la altura de las circunstancias. “Hoy es momento de actuar con responsabilidad, por ellas, por sus familias y por el futuro de Michoacán”.