Desde Texas, Lilly Téllez denuncia deterioro de la seguridad y la política en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 19:35:07

Austin, Texas, 8 de abril de 2026.- La senadora mexicana Lilly Téllez advirtió que México atraviesa un proceso de transformación política y de seguridad que, a su juicio, representa un “cambio de régimen” hacia lo que denominó una “mafiocracia socialista”.

Al inicio de su intervención, agradeció la invitación de la Texas Public Policy Foundation y el recibimiento del público, destacando que, en sus palabras, “los mexicanos de bien” están alzando la voz para defender al país.

Durante su participación en el Texas Policy Summit 2026, celebrado en Austin, la legisladora afirmó que el país se está “alejando del mundo libre” y deslizándose hacia un sistema en el que, según dijo, convergen el poder político, el crimen organizado y un modelo de gobierno autoritario.

En su discurso, Téllez señaló que existe una “fusión” entre los cárteles del narcotráfico y las estructuras de poder, lo que permite a estos grupos influir en decisiones clave como la selección de candidatos a cargos públicos, la operación de negocios y el control territorial en diversas regiones del país.

Asimismo, criticó a Morena, al que acusó de permitir que múltiples comunidades en México se conviertan en zonas de violencia extrema. Por este motivo, vinculó esta situación con el impacto del narcotráfico a nivel internacional, particularmente con la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

La senadora también hizo un llamado a la cooperación internacional, especialmente con el gobierno estadounidense, al considerar que la problemática trasciende las fronteras nacionales y representa un riesgo para la seguridad regional.

Finalmente, Téllez defendió su participación en el foro internacional, asegurando que sus declaraciones no constituyen un acto de traición, sino una postura en defensa de México frente a lo que calificó como un deterioro grave en materia de seguridad y gobernabilidad.