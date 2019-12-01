Desde Maravatío, Torres Piña llama a cerrar filas en la defensa de la soberanía nacional 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 20:44:26

Maravatío, Michoacán, a 10 de julio de 2026.- Frente a la embestida de una ultraderecha que busca recuperar el poder y reinstalar el régimen de privilegios, Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, llamó a cerrar filas para defender los avances alcanzados por la Cuarta Transformación.

Durante la asamblea informativa en el municipio de Maravatío, señaló que México atraviesa un momento que exige unidad, organización y firmeza, porque la soberanía no puede darse por sentada cuando existen intereses políticos y económicos que buscan debilitar las decisiones tomadas democráticamente por el pueblo.

“No podemos permitir que se revierta lo que millones de familias han conquistado. Defender la soberanía también es defender el derecho del pueblo a vivir con dignidad y decidir su propio futuro”, expresó.

Torres Piña subrayó la necesidad de que las y los jóvenes participen más activamente en la política, no sólo como espectadores, sino como protagonistas de las decisiones que definirán el futuro del país.

Afirmó que la transformación necesita de su energía, sus ideas y su capacidad para renovar la vida pública.

También convocó a impulsar con mayor decisión los liderazgos de las mujeres, al destacar que dentro del movimiento existen muchas compañeras capaces, con experiencia, trabajo territorial y autoridad política para asumir mayores responsabilidades.

Finalmente, sostuvo que defender la Cuarta Transformación significa proteger conquistas concretas del pueblo, como la reducción de la pobreza y la ampliación de los derechos sociales.