Desde los 80’s no se veía construcción de vivienda social en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre del 2026.- Desde la década de 1980 no se veía la construcción de vivienda social por parte de instituciones como el Infonavit o el ISSSTE, manifestó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En el marco de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la entidad para la entrega de Viviendas para el Bienestar, el mandatario estatal señaló que actualmente la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) construye 23 mil 200 hogares para trabajadores que no cuentan con seguridad social, adicional a las 50 mil que construyen Infonavit e ISSSTE.

Enfatizó que la construcción de viviendas por parte de las instituciones antes mencionadas también se perdieron en el periodo neoliberal.

Ramírez Bedolla celebró que la mandataria mexicana lleve a cabo esta, su décima visita a Michoacán, pues lo consideró una muestra del respaldo del gobierno de México a los michoacanos.

Desde la ceremonia de entrega llevada a cabo en Villas del Pedregal, el titular del Ejecutivo estatal recalcó que actualmente se construye el Hospital de Especialidades en dicho fraccionamiento, así como la próxima inauguración del segmento del segundo anillo periférico y del Morebús, obras que serán de utilidad para los habitantes de la zona.