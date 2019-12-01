Desde Lázaro Cárdenas, afirma Bedolla: Plan Michoacán ya tiene resultados

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 12:16:47

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero del 2025.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya tiene resultados, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al puerto de Lázaro Cárdenas. Explicó, es un proyecto integral que atiende infraestructura, economía, educación, salud, por ejemplo, en conjunto con el IMSS Bienestar habrá un nuevo hospital para Lázaro Cárdenas.

Al dar la bienvenida a la mandataria mexicana, el titular del ejecutivo estatal señaló que, por ejemplo, al primer corte la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de nivel superior ya tiene 50 mil beneficiarios, lo que permitirá que cuenten con un apoyo para movilidad y permitirá que esos alumnos continúen en las aulas.

Además de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) iniciará la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI en el tramo de Lázaro Cárdenas a Cuatro Caminos.

Ramírez Bedolla recalcó que Lázaro Cárdenas recibe con los brazos abiertos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer inteligente, dijo, de decisiones, firme, audaz, defensora número uno de la soberanía nacional.

“¡No estás sola!, ¡no estás sola!, ¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, proclamó Ramírez Bedolla para finalizar su intervención.