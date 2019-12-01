Desde Lázaro Cárdenas, afirma Bedolla: Plan Michoacán ya tiene resultados

Desde Lázaro Cárdenas, afirma Bedolla: Plan Michoacán ya tiene resultados
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 11 de Enero de 2026 a las 12:16:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 11 de enero del 2025.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya tiene resultados, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al puerto de Lázaro Cárdenas. Explicó, es un proyecto  integral que atiende infraestructura, economía, educación, salud, por ejemplo, en conjunto con el IMSS Bienestar habrá un nuevo hospital para Lázaro Cárdenas.

Al dar la bienvenida a la mandataria mexicana, el titular del ejecutivo estatal señaló que, por ejemplo, al primer corte la Beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de nivel superior ya tiene 50 mil beneficiarios, lo que permitirá que cuenten con un apoyo para movilidad y permitirá que esos alumnos continúen en las aulas.

Además de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) iniciará la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI en el tramo de Lázaro Cárdenas a Cuatro Caminos.

Ramírez Bedolla recalcó que Lázaro Cárdenas recibe con los brazos abiertos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer inteligente, dijo, de decisiones, firme, audaz, defensora número uno de la soberanía nacional.

“¡No estás sola!, ¡no estás sola!, ¡Es un honor estar con Claudia hoy!”, proclamó Ramírez Bedolla para finalizar su intervención.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente
Vinculan a proceso a presunto feminicida en Madero, Michoacán
Fatal choque en Paseo 5 de Febrero de Querétaro
Choque vehicular en Morelia, Michoacán, deja un herido
Más información de la categoria
Asalto armado en taquería de Puebla deja un cliente muerto; delincuentes se fueron impunemente
Estoy convencida de que estrategia de seguridad dará resultados, afirma Sheinbaum desde Michoacán
En 2025, Bienestar destinó más de 40 mil millones de pesos a programas en Michoacán: Ariadna Montiel
Fatal choque en Paseo 5 de Febrero de Querétaro
Comentarios