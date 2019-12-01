Desde la cuna del Cardenismo, Octavio Ocampo convoca a la unidad en la Ciénega de Michoacán y fija ruta de trabajo: seguridad y rescate del campo

Jiquilpan, Mich., domingo 08 de noviembre 2026.- Tras reconocer que Michoacán se encuentra en un momento crucial que requiere de la determinación, la visión y la valentía de todas y todos para recuperar su grandeza, Octavio Ocampo convocó a la unidad y a la acción desde todas las regiones del estado.

Lo anterior, en el marco del Encuentro Regional Región Ciénega, un foro en donde simpatizantes, militantes, liderazgos sociales, presidentes municipales y representantes de distintas organizaciones, acudieron con la finalidad de sumarse a este movimiento que busca devolverle la paz, la seguridad y la prosperidad a las familias michoacanas.

Así, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, reconoció la importancia histórica de esta región del estado, la cual ha avanzado gracias a la voluntad y visión de liderazgos comprometidos con el desarrollo de sus municipios, poniendo de ejemplo a los alcaldes de Cojumatlán Janitzio Mújica y al alcalde de Jiquilpan, Gerardo Olloqui, siendo este último quien recientemente logró un acuerdo con el municipio de Sahuayo para hacer una delimitación territorial entre ambos municipios, brindando certeza jurídica a los habitantes de esta región.

Durante este Encuentro, el también legislador reconoció el desgaste en el tejido social y el estancamiento de diversos sectores que hoy padece la entidad, por lo que pidió a todos los que quieran ser parte de este movimiento de cambio, a sumarse con visión de trabajo y con la convicción de recuperar la grandeza de Michoacán.

“Desde la cuna del cardenismo, un movimiento social y político de profundas raíces democráticas, alzamos la voz para convocar a la unidad, a la reflexión y a la acción transformadora. Michoacán requiere urgentemente un replanteamiento integral en sus políticas públicas para superar las profundas dificultades que todos los días vemos en las calles, en las casas, en las escuelas y en los centros de trabajo”, consideró.

Particularmente, Octavio Ocampo se refirió a la urgencia de modernizar y tecnificar al campo; construir más presas y represas, así como gestionar subsidios eléctricos justos y que dejen de asfixiar las finanzas de los productores; además, pugnó por el incremento presupuestal para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que permita invertir recursos directos al campo michoacano.

Finalmente, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán aseguró que el bienestar no se construye con discursos, sino recuperando el orden institucional en las calles, por lo que reafirmó que desde este movimiento social del PRD, no descansarán hasta devolverle la paz, la dignidad y el rumbo que las familias michoacanas merecen.