Desde el PRD, honraremos la memoria y la vida del hombre que nos dio identidad y dignidad al pueblo mexicano: Octavio Ocampo

Desde el PRD, honraremos la memoria y la vida del hombre que nos dio identidad y dignidad al pueblo mexicano: Octavio Ocampo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 09:49:09
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Morelia, Mich., viernes 30 de octubre 2026.- Luego de conocer la lamentable noticia del fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, padre fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y máximo referente de la democracia mexicana moderna, el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo, expresó sus condolencias y aseguró que, desde el PRD, con trabajo y compromiso, honrarán la memoria y la vida del hombre que dio identidad y dignidad al pueblo mexicano.

En este sentido, el también promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, reconoció al hombre y líder que fundó esta institución, para convertirlo en un referente de lucha social que rompió paradigmas y antepuso siempre a la patria por encima de intereses personales o de las cúpulas del poder.

“El ingeniero construyó desde la base social, la izquierda moderna de México, una izquierda que entendió que el verdadero poder sólo se entiende cuando el pueblo es el que toma las decisiones; por eso, la democracia mexicana simplemente no se puede entender sin su nombre y su ejemplo de lucha y sacrificio”, explicó.

Ahora, refirió Octavio Ocampo, “en el PRD de Michoacán asumimos la máxima obligación de honrar y dar continuidad a este legado, manteniendo el trabajo a ras de suelo; caminando las comunidades; escuchando a los sectores más vulnerables y anteponiendo, siempre, la lucha incansable por la justicia social y el bienestar común”.

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