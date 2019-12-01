Desde el Congreso se impulsarán iniciativas que prioricen el desarrollo del campo: Diputados del PRD

Morelia, Michoacán, lunes 06 de julio 2026.- En el marco del Día Mundial del Desarrollo Rural, los diputados Conrado Paz y Octavio Ocampo, reafirmaron su compromiso de impulsar desde el Congreso del Estado, iniciativas que prioricen una atención primaria para el desarrollo del campo michoacano.

Al respecto, el coordinador parlamentario Conrado Paz, resaltó que la conmemoración de esta fecha es una oportunidad para poner sobre la agenda pública, los desafíos y rezagos que están pendientes de resolver por parte de los tres niveles de gobierno en este rubro, por lo que se dijo un aliado de los trabajadores del campo para dar voz a sus necesidades y encontrar nuevas rutas de atención institucional.

" El campo campo michoacano es uno de los pilares económicos, sociales y alimentarios de México. Su importancia no sólo radica en la producción agrícola, sino que genera empleo, impulsa las exportaciones y posiciona al estado como una potencia agroalimentaria", resaltó.

En su turno, el diputado Octavio Ocampo, recordó el legado y el trabajo incansable que ha realizado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el campo en Michoacán, pues fue durante sus gobiernos que se consolidó el liderazgo de la entidad en materia de exportación en cadenas productivas como el aguacate, limón, guayaba, mango, berries y gran diversidad de alimentos.

" Fueron los gobiernos del PRD los que reconocieron que la grandeza de Michoacán nace en su campo, en sus comunidades y en las manos de quienes trabajan la tierra con esfuerzo todos los días", consignó el diputado local.

Finalmente, ambos representantes señalaron que desde el Congreso local, impulsarán leyes para que el campo michoacano, mantenga su liderazgo con asignación presupuestal e inversión en infraestructura hidráulica, innovación tecnológica y apoyos directos para los productores michoacanos .