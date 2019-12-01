Desde el C5i, Bedolla mantiene mesa de seguridad permanente ante bloqueos 

Desde el C5i, Bedolla mantiene mesa de seguridad permanente ante bloqueos 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 19:45:30
Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en coordinación con el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña y el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, mantienen mesa de seguridad permanente en el C5i tras operativo de seguridad en carreteras y municipios colindantes con Jalisco. 

El mandatario estatal instruyó reforzar el despliegue de elementos de la Guardia Civil para que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se blinden las vías de comunicación y resguarden la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos.  

“La atención es inmediata y continuaremos con las acciones operativas para restablecer el orden y liberar carreteras en los municipios colindantes con el estado de Jalisco, Colima y Guanajuato”, afirmó el gobernador.

En tanto pidió a la población seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados a través de las instituciones y medios oficiales del gobierno estatal y federal.

