Desde Contepec, convoca Carlos Torres Piña a defender la soberanía y respaldar a los jóvenes

Contepec, Michoacán, 11 de julio de 2026.- El aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, Carlos Torres Piña, sostuvo que la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la transformación requieren de un pueblo informado, organizado y dispuesto a acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, frente a cualquier intento de intervención extranjera.

Durante la asamblea informativa, en la que estuvo acompañado de la joven artista visual, Claudia Ortega, destacó la participación de las juventudes y retomó el planteamiento expresado por la creadora, quien llamó a que las autoridades a acompañar a las nuevas generaciones y las coloquen como una prioridad en las políticas públicas.

Torres Piña señaló que invertir en educación, cultura, deporte y actividades académicas permite abrir oportunidades para las y los jóvenes, fortalecer su participación en el desarrollo del país y evitar que sean cooptados la delincuencia organizada o que caigan en adicciones.

Explicó que su recorrido por los municipios, comunidades y tenencias de Michoacán tiene como propósito dialogar con el pueblo, informar sobre los avances de la transformación y contribuir a la defensa de la soberanía nacional desde el territorio.

Recordó que Michoacán tiene una profunda tradición de defensa de la nación, representada por el general Lázaro Cárdenas del Río, cuya decisión de expropiar el petróleo permitió a México recuperar sus recursos y destinarlos al desarrollo de escuelas, hospitales, carreteras, empresas y el campo.

Torres Piña afirmó que hoy la derecha nacional e internacional busca desacreditar los avances del país y abrir el camino a quienes gobernaron durante décadas para beneficio de unos cuantos. Frente a ello, llamó al pueblo de Contepec a mantenerse unido y respaldar las decisiones de la presidenta de México.

También señaló que la transformación permitió una nueva distribución de la riqueza mediante programas sociales, pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos dirigidos a los sectores que durante años fueron abandonados por los gobiernos anteriores.

Al inicio del encuentro, agradeció las palabras de bienvenida de Ana María Maldonado, Miguel Ángel Cristóbal y Claudia Ortega, así como la presencia de los liderazgos regionales Angelina Viviano, Ivonne Fuentes, Isidro Martínez, Vicente Nava, Pascual Ortega, Sonia Juárez y Miguel García Martínez.