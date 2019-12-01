Desde Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, Erendira Isauro impulsa el Encuentro “Uantap’erakua”

Morelia, Michoacán, a 18 de febrero del 2026.- La diputada indígena por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, encabezó a través de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado el Encuentro y Diálogo “Uantap’erakua”, una jornada académica, política y cultural que inició este miércoles 18 de febrero y concluirá el próximo 21 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.

El programa contempla tres ejes: una Jornada Política realizada en el Congreso del Estado; una Jornada Académica en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UMSNH; y una Jornada Cultural Interinstitucional en el Palacio Federal, sede del INAH Michoacán, con la participación de instituciones como el INPI, INAH, UMSNH, UPN, ULIM, UIIM, UCUM, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, CEDPI y representantes comunitarios.

Desde este espacio, que reunió a autoridades comunitarias, docentes, académicos, promotores culturales y portadores de las lenguas originarias, se reflexionó sobre la situación actual de las lenguas Mazahua, Otomí, Nahua, Pirinda y Purépecha, así como sobre la urgente necesidad de crear el Instituto de Lenguas Originarias del Estado de Michoacán.

En los distintos paneles y conferencias participaron especialistas y representantes comunitarios, entre ellos el doctor Celerino Felipe Cruz, encargado de la oficina en Michoacán del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien intervino en el foro intercultural y plurilingüe donde se abordó la importancia de la legislación y las políticas públicas en materia de derechos lingüísticos.

La legisladora destacó: “Desde la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, que tengo el honor de presidir, participamos en el Encuentro y Diálogo ‘Uantap’erakua’, una jornada académica, política y cultural realizada en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, donde reafirmamos nuestro compromiso con la preservación, el respeto y la promoción de nuestras lenguas y filosofías indígenas, como parte esencial de la identidad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos.”

Durante el encuentro se expusieron datos preocupantes sobre la pérdida acelerada de hablantes en distintas comunidades del estado, particularmente en la ribera del lago de Pátzcuaro, donde solo en Santa Fe de la Laguna y San Andrés se mantiene una presencia significativa de niñas y niños hablantes.

Asimismo, se planteó que la creación del Instituto de Lenguas Originarias permitiría: Preservar y documentar el patrimonio lingüístico de Michoacán. Fortalecer la identidad cultural y la autoestima de los pueblos originarios. Diseñar e impulsar programas educativos especializados en lengua materna. Crear un centro de documentación e investigación lingüística. Fomentar el multilingüismo y la transmisión intergeneracional y apoyar directamente a las comunidades en procesos de revitalización.

En el foro también se dio lectura a una carta dirigida al Gobernador del Estado, a las y los legisladores y a la Secretaría de Educación, en la que se solicita el cumplimiento efectivo de la Ley General de Derechos Lingüísticos y la asignación de recursos para garantizar una verdadera educación bilingüe intercultural.

Las y los participantes coincidieron en que la enseñanza de las lenguas originarias no debe depender de voluntades temporales, sino consolidarse como un derecho garantizado por el Estado.

Con este encuentro, la diputada Erendira Isauro Hernández reafirma su compromiso de legislar con y para los pueblos, impulsando acciones concretas que fortalezcan la identidad, la dignidad y los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán.