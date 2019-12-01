Desde Apatzingán, Gaby Molina convoca a fortalecer el Segundo Piso de la Transformación

Apatzingán, Michoacán; 9 de julio de 2026.- Gaby Molina encabezó una asamblea de Morena, en la que destacó los beneficios que impulsa el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellos el mayor número de becas para todos los niveles educativos, el apoyo bimestral para mujeres adultas mayores y los programas destinados al campo, que mantienen a México como una potencia agroindustrial exportadora de limón, mango, aguacate y melón.

Ante cientos de militantes, celebró el aniversario del registro de Morena como partido político e invitó a las y los asistentes a fortalecer el movimiento y consolidar el Segundo Piso de la Transformación, con base en los principios de honestidad, cercanía con la gente, trabajo en territorio, justicia social, Humanismo Mexicano, rendición de cuentas, austeridad y unidad.

Acompañada por madres de familia y personas que comparten este proyecto, Gaby Molina recorrió las calles de Apatzingán, donde escuchó de viva voz a madres de familia, comerciantes y trabajadores, quienes compartieron sus inquietudes y experiencias. Reiteró que la transformación se fortalece escuchando a la ciudadanía y ofreciendo resultados, en congruencia con el proyecto que encabeza la Presidenta.

La aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional reafirmó que la transformación se construye con cercanía, caminando el territorio, escuchando a la gente y dando resultados que mejoren la calidad de vida de las familias michoacanas.