Desde Apatzingán, Bedolla cierra filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional

Desde Apatzingán, Bedolla cierra filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2026 a las 13:20:12
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Apatzingán, Michoacán, 24 de octubre de 2026.- En el corazón de la Tierra Caliente y desde la “Cuna de la Constitución”, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla manifestó su respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la defensa de la soberanía nacional ante presiones externas, al tiempo que acompañó la entrega de créditos a la palabra de Financiera para el Bienestar (Finabien) a mujeres de la región.

El mandatario estatal convocó a la ciudadanía a sumarse a esta defensa pacífica. "Acabamos de celebrar el 212 aniversario de la Constitución de 1814 aquí en Apatzingán, y hoy se respeta porque establece algo que la presidenta defiende con valentía: que la soberanía emana del pueblo", enfatizó Ramírez Bedolla.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evocó el legado de José María Morelos y Pavón y Miguel Hidalgo para remarcar que México es un país libre y soberano. “Ninguna potencia extranjera o élite decide sobre el pueblo de México; el pueblo tiene en sus manos su propio destino”, afirmó ante las beneficiarias.

*Más de 56 mil mujeres apoyadas en Michoacán*

El evento también sirvió para consolidar el programa de autonomía económica. Durante la actual administración se han otorgado más de 56 mil créditos a la palabra de 10 mil pesos sin intereses a mujeres michoacanas. Esta estrategia busca impulsar sus emprendimientos y brindarles herramientas para vivir en entornos libres de violencia.

Al encuentro asistieron integrantes del gabinete federal, entre ellos la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la directora general de Finabien, Rocío Mejía Flores; el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; y mujeres beneficiadas.

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