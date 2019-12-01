Desconoce secretaría de Cultura qué pasará con los balones intervenidos

Querétaro, Querétaro, a 13 de julio 2026.- Casi al cierre del Querétaro Zona Fest, la secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Martha Daniela Salgado Márquez informó que aún se desconoce qué pasará con los balones que fueron intervenidos por diversos artistas, mientras que la inversión para estas obras fue de aproximadamente 200 mil pesos.

“Todavía no sabremos, hasta terminar el mundial qué pasará con ellos, pero sin duda yo les comunicaré con mucho gusto y reiterar mi total agradecimiento a los 16 artistas que voluntariamente intervinieron estos balones, pusieron su talento, pusieron los materiales y los cuales han sido un total éxito y que realmente muchos han agradecido este tema para de exposición porque les han venido muy buenas cosas después de esto”, dijo.

Aunque no quedó claro qué dependencia fue la encargada en invertir el recurso económico para estas obras, Daniela Salgado aseguró que la inversión de su secretaría fue para temas de logística.

“La verdad fue un trabajo el cual estoy sumamente agradecida con cada artista que colaboró, que puso el material para intervenir estos balones y realmente el recurso que se ocupó fue para la parte de logística, para la parte de seguridad cuando estuvieron en las plazas instalados, en los movimientos con grúa porque había, hacía falta moverlos con grúa porque son aunque no se note, bastante pesados y por parte de la secretaría fue un recurso mínimo lo que se ocupó para la parte de logística y la parte de la elaboración de los balones no depende, la pieza como tal, no salió por parte de la Secretaría de Cultura, salió de otra dependencia, pero este con mucho gusto te paso el dato, pero realmente lo que montos redondos en lo que se ocupó en los balones fue de $200 mil pesos”.