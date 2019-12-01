Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 15:39:26

Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Para acercar la atención médica a las regiones más apartadas y fortalecer la capacidad de respuesta local, el Gobierno de Michoacán avanza en la entrega de 57 ambulancias a comunidades indígenas que se rigen bajo el esquema de autogobierno, informó la Secretaría de Salud (SSM).

Esta medida responde a la política de descentralización impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al transferir directamente el equipamiento y la operación a las localidades para que gestionen estos recursos de acuerdo con las necesidades reales de sus habitantes.

Al contar con unidades propias en territorio, las comunidades reducen los tiempos de respuesta y traslado hospitalario ante urgencias médicas, accidentes o complicaciones obstétricas, superando las limitaciones históricas en la atención prehospitalaria y los recorridos largos que ponían en riesgo la vida de los pacientes.

Las 57 ambulancias están equipadas para brindar soporte vital básico, estabilización inicial y traslado seguro, lo que permite fortalecer la red de urgencias en zonas de difícil acceso y dar mayor oportunidad de atención antes de llegar a un hospital.

Con este modelo de descentralización operado a través de la SSM, se consolida una atención más cercana y resolutiva al poner los medios operativos en manos de las propias comunidades para responder con mayor rapidez ante las emergencias de salud.