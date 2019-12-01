Descarta Mauricio Kuri a Ricardo Anaya como aspirante del PAN para el gobierno del estado en el 2027

Querétaro, Querétaro, a 11 de agosto de 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, aseguró que no ve al senador, Ricardo Anaya Cortés, como aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del estado en el 2027.

A pesar de aparecer como uno de los políticos mejor posicionados para este cargo en una medicion de LaEncuesta.MX, Mauricio Kuri aseguró que fue el mismo Ricardo Anaya quien le comentó de viva voz no tener interés en competir por la gubernatura de Querétaro en el 2027 y en lugar de eso permanecer en su encargo como senador.

“La buena noticia es que en todas las encuestas que han salido van arriba, en la otra buena noticia es que hay muchos cuadros que pueden ser competitivos. Ricardo tiene mucho conocimiento, pero yo en lo personal no veo a Ricardo en la candidatura para el 27”, dijo.

Aseguró que el PAN en Querétaro cuenta con varios perfiles que pueden realizar un buen trabajo en la candidatura en las siguientes elecciones y destacó el trabajo que realiza Ricardo Anaya como oposición en la cámara de senadores.

“Es coordinador del bancado del Senado del PAN y está haciendo su trabajo (…), me ha dicho en lo personal que no tiene ninguna gana de buscar la gobernadora del Estado, pero eso dependerá de él”.

Finalmente recomendó al partido, regresar a las bases para preparar el peoceso electoral del 2027 y elegir con cuidado al mejor perfil para buscar retener el gobierno estatal.

“Lo que sí creo es que el partido para el 2027 tendrá que ser un partido que regrese a sus bases, que regrese a los ciudadanos y un partido que saque a la mejor persona en competencia para el 2020; mi compromiso es entregar un gobierno bien evaluado, un gobierno echado para adelante, trabajando, dando resultados y el compromiso del partido tendrá que ser sacado por los perfiles”.