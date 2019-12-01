Descarta Felifer Macías evento masivo por informe de gobierno en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 20 de julio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, descartó la realización de un evento masivo o ciudadano con motivo de su informe de gobierno, señalando que la administración se limitará a cumplir estrictamente con lo que marca la ley mediante la rendición de cuentas ante el Cabildo.

Enfatizó que en este momento sus prioridades están concentradas en la atención directa a las necesidades de la ciudad, principalmente en el monitoreo del operativo vial por las obras en el bulevar Bernardo Quintana y en las acciones preventivas ante la temporada de lluvias.

"Hoy no tengo contemplado ningún evento masivo en torno a eso. Estamos concentrados en el trabajo antes que otra cosa y en la rendición de cuentas formal ante Cabildo. Hoy lo más importante para mí es el monitoreo del operativo vial y el tema de las lluvias, que nos tiene siempre en alerta máxima".

Respecto a los cierres viales en Bernardo Quintana, Macías Olvera calificó como positivo el balance de los primeros días de intervención, atribuyendo el flujo vehicular al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y, de manera especial, a la colaboración ciudadana al tomar vías alternas.

Entre las acciones desplegadas por el municipio para agilizar el tránsito en la zona, el alcalde destacó el despliegue de 170 auxiliares viales; la habilitación de 26 puntos de semáforos en modo destello y ajustes y cierres temporales en vialidades perpendiculares para reducir aforos.

Advirtió que la presente semana representará un reto mayor debido a la reducción de carriles en ambos sentidos de la vialidad, por lo que exhortó a la población a anticipar sus traslados y mantener la adaptación a las rutas alternas.

Finalmente, indicó que mantiene recorridos diarios por dos o tres colonias de la capital, además de supervisar de madrugada los avances de la obra a partir de las 5:00 horas.