Descarta dirigencia del PAN "dedazo" para candidatura en Morelia; será quien gane encuesta

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 12:15:08

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2026.- Carlos Quintana Martínez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), descartó que exista un "dedazo" o presiones políticas para que el diputado federal David Cortés Mendoza sea el candidato a la presidencia municipal de Morelia, y aseguró que será el mejor posicionado en las encuestas quien represente al partido en la contienda.

En rueda de prensa, Quintana Martínez señaló que, a pesar de los rumores sobre un supuesto respaldo anticipado del comité estatal a Cortés Mendoza, el proceso aún no inicia formalmente y será la medición interna la que defina al abanderado.

"Va a ser quien esté mejor en la encuesta quien nos va a representar como candidato a los diferentes municipios y distritos", sentenció el líder panista.

El dirigente estatal también fue cuestionado sobre una posible intervención del senador Marko Cortés Mendoza para impulsar a su hermano David Cortés. Al respecto, Quintana Martínez aseguró que "así no funciona".

"A presiones no funciona este comité. Todos son apreciados, pero a presiones no funcionamos... No hay presiones por ningún grupo. La verdad es que esto no funciona así; aquí se construye con unidad y trabajo, no con imposiciones", expresó.

Quintana Martínez subrayó que el PAN lleva el proceso con calma, recordando que el registro formal de candidatos aún tiene plazo hasta el próximo 20 de julio y que la convocatoria oficial se emitirá conforme a las normas complementarias del partido.

"Si la dirigencia no tiene prisa por definir, menos los demás. Que esperen, ya veremos", aseveró el dirigente, quien pidió paciencia a los militantes.